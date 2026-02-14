Tenis: Vallejo cae en Río

El certamen de tenis corresponde a la gira ATP World Tour 500 y se disputa en la arcilla del Jockey Club Brasilero de la Ciudad Maravillosa.

Dani, precedido de sus grandes actuaciones en la temporada, estaba preclasificado #1 en esta fase.

Sin embargo, el tenista local fue categórico para batir a Vallejo por 6-4 y 6-1.

Con solo el 63% de efectividad en su primer servicio, y solo el 55% de los puntos ganados en ese bajo porcentaje, Dani tuvo que remar de atrás, con rápidos quiebres favorables al Monteiro.

Mientras el paraguayo tuvo solo un quiebre, el brasileño consiguió el break en 5 de 12 ocasiones.

* Grand Slam en la mira. En propias manifestaciones de Dani, tiene varios torneos para disputar en la previa al siguiente Grand Slam, Roland Garros.

Ahora le quedan otros 6 torneos en agenda, con pocos puntos que defender. Debe mejorar sus actuaciones para lograr los puntos para ingresar directamente a los cuadros principales de los siguientes 3 Majors: los Abiertos de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos .

Vallejo empezó la semana con su mejor ranking, #101 del mundo, y con algunos puntos mas podrá “colarse” entre los 100 mejores tenistas del mundo y llegar a los soñados Grand Slams.

En el primer Major de este año, el Abierto de Australia, quedó a una victoria de conseguirlo, ganando dos partidos en la qualy y perdiendo el tercer match contra el francés Arthur Gea.