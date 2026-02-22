22 de febrero de 2026 - 08:40
Ailing Gu y Fanghui Li, doblete chino en el halfpipe de esquí estilo libre
Redacción deportes, 22 feb (EFE).- Ailing Gu, con la medalla de oro, y Fanghui Li, con la de plata, lideraron este domingo el doblete chino en la final de halfpipe de esquí estilo libre correspondiente a la última jornada de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo.
Gu, de 22 años, logró en Livingno Snow Park la mejor marca de las doce finalistas con 94.75 puntos, seguida de su compatrita Li, que registró 93.00. Tercera fue la británica Zoe Atkin con 92.50.
La joven deportista china cierra su participación en los Juegos Olímpicos con tres medallas, una de oro y dos de plata.