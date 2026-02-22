Ailing Gu y Fanghui Li, doblete chino en el halfpipe de esquí estilo libre

Redacción deportes, 22 feb (EFE).- Ailing Gu, con la medalla de oro, y Fanghui Li, con la de plata, lideraron este domingo el doblete chino en la final de halfpipe de esquí estilo libre correspondiente a la última jornada de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo.