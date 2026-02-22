Bridgeman sobrevive a la remontada de Kitayama y conquista el Genesis Invitational

Bridgeman había empezado la jornada con una cómoda ventaja de seis golpes sobre el norirlandés McIlroy, pero los nervios ante la posibilidad de conquistar su primer título en el circuito le pasaron factura en el Riviera Country Club de Los Ángeles (California).

El estadounidense firmó una tarjeta de 72 golpes (uno sobre el par) con dos 'birdies' y tres 'bogeys' para un acumulado de +18, jugando con su suerte hasta el hoyo 18, el último del campo.

La renta amasada en las tres primeras rondas, en las que registró 66, 64 y 64 golpes, le permitió resistir en el liderato.

Kitayama, que había empezado la jornada de este domingo a nueve golpes, registró un -7 para un total de -17, gracias a ocho 'birdies' y un 'bogey'.

McIlroy, por su parte, también quedó en -17 tras cerrar la ronda con un -4 con cinco 'birdies' y un 'bogey'.

El venezolano Jhonattan Vegas, único latinoamericano que superó el corte, completó la ronda con 71 golpes (par), terminando en torneo en la posición 44 con un acumulado de -2.

Bridgeman celebró así su primer título profesional en la centenaria edición del Genesis Invitational, un torneo que gestiona la fundación de Tiger Woods.