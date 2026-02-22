Domingo 22 de febrero de 2026

. Previamente, se disputan las cuatro últimas pruebas: los 50 km femeninos con salida en masa de esquí de fondo, la final del halfpipe femenino de esquí estilo libre, la final del torneo femenino de curling entre Suiza y Suecia, la prueba de cuádruple masculino de bobsleigh y la final del torneo masculino de hockey sobre hielo entre Canadá y Estados Unidos. Por Adrián R. Huber, enviado especial.

Roma. La polémica generada por los cascos de los ucranianos, un perro que cruzó la meta con 'foto finish' incluida, una infidelidad aireada en directo por un medallista o una campeona olímpica que estafó a sus propios compañeros protagonizaron la otra cara de estos Juegos de Invierno de Milán Cortina 2026, que fueron mucho más allá del deporte y la competición. Por Tomás Frutos.

Redacción Deportes. Al día siguiente de la derrota del Real Madrid en Pamplona ante Osasuna, el Barcelona tiene este domingo la oportunidad de recuperar el liderato de LaLiga EA Sports española. Para ello tiene que ganar en el Spotify Camp Nou al Levante en una vigésima quinta jornada en la que el Getafe recibe al Sevilla, el Celta al Mallorca y el Villarreal al Valencia en el duelo de rivalidad regional.

Valencia (España). El Real Madrid, que en semifinales se deshizo del anfitrión, el Valencia Basket, y el Kosner Baskonia, verdugo del Barça, se enfrentan este domingo en la final de la Copa del Rey de baloncesto, que se juega desde el jueves en el Roig Arena.

Redacción Deportes. La 72ª edición de la Vuelta a Andalucía acaba este domingo con la quinta y última etapa, entre La Roda de Andalucía y Lucena sobre 167,8 km y con el español Iván Romeo al frente de la general con siete segundos de margen sobre el noruego Andreas Leknssund.

Redacción Deportes. El español Juan Ayuso, del equipo Ludl-Trek, afronta este domingo como líder destacado la quinta y última etapa de la Volta al Algarve, de 148,4 km entre las localidades portuguesas de Faro y Malhão (Loulé) con un puerto de segunda categoría y uno de tercera como dificultades orográficas.

Montevideo. Después de trabajar en la profesionalización del fútbol de su país, la chilena Paula Navarro se convirtió en la primera extranjera en dirigir a un equipo de Uruguay al llegar a Nacional, donde aspira a encabezar un ambicioso proyecto que lleve al Tricolor a ser el mejor club de Sudamérica.

- All Star de pértiga de Clermont Ferrand (Francia).

- NBA: Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers (18.00 GMT), Atlanta Hawks-Brooklyn Nets (FOTO), Golden State Warriors-Denver Nuggets (FOTO) y Milwaukee Bucks-Toronto Raptors (20.30), Indiana Pacers-Dallas Mavericks (23.00), Washington Wizards-Charlotte Hornets (23.00), Los Angeles Lakers-Boston Celtics (23.30), Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers (00.00), Chicago Bulls-New York Knicks y Phoenix Suns-Portland Trail Blazers (01.00) y Los Angeles Clippers-Orlando Magic (02.00).

- España. Final de la Copa del Rey, en Valencia (FOTO): Valencia Basket-Kosner Baskonia (18.00 GMT).

- Acaba la Vuelta a Andalucía (España). 5ª y última etapa (FOTO): La Roda de Andalucía-Lucena (167,8 km).

- Termina la Volta al Algarve, en Portugal. 5ª y última etapa: Faro-Malhão (Loulé) (148,4 km).

- Termina el Tour de los Emiratos Árabes Unidos.

- Comienza el Tour de Ruanda (hasta 1 mar).

- España. LaLiga EA Sports. 25ª jornada (FOTO): Getafe-Sevilla (13.00 GMT), Barcelona-Levante (15.15), Celta-Mallorca (17.30) y Villarreal-Valencia (20.00).

- Liga de Campeones. Presentación de los partidos de vuelta de la fase de acceso a los octavos de final.

- Liga inglesa (jornada 27): Crystal Palace-Wolves, Nottingham Forest-Liverpool (FOTO) y Sunderland-Fulham (14:00 GMT) y Tottenham-Arsenal (FOTO) (16:30).

- Liga francesa (jornada 23): Estrasburgo-Lyon (19:45 GMT).

- Liga italiana (jornada 26) (FOTO): Atalanta-Nápoles (14:00 GMT), Milan-Parma (17:00) y Roma-Cremonese (19:45)

- Argentina. Se cierra la sexta fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino con la disputa de los partidos Argentinos Juniors-Lanús, Vélez Sarsfield-River Plate y Unión-Aldosivi

- Uruguay. Comentario de la tercera fecha del Torneo Apertura uruguayo, que se juega entre el viernes 20 y el domingo 22 de febrero.

- El trofeo oficial de la Copa del Mundo llega a Montevideo para ser exhibido en el marco de la gira que hace por los países de las selecciones clasificadas al Mundial de 2026. (FOTO)(VÍDEO)

- Honduras. Comentario de la séptima jornada del torneo Clausura de la Liga Hondureña de Fútbol.

- El Salvador. Comentario de los resultados de los juegos disputados el fin de semana, correspondientes a la jornada nueve del torneo Clausura del fútbol de la Primera División de El Salvador.

- DP World Tour. Acaba el Abierto de Kenia, en el Karen Country Club de Nairobi.

- PGA Tour. Termina The Genesis Invitational, en The Riviera Country Club de Pacific Palisades, California (EE.UU.). (FOTO)

- Mundial de Superbike. Primera prueba, en Phillip Island (Australia) (FOTO). Segunda carrera (05.00 GMT).

- Acaban los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026. Información de Adrián R. Huber, enviado especial. (FOTO)

09:00 GMT. Esquí de fondo femenino. Salida masiva clásica 50 km.

09:40. Esquí estilo libre femenino. Halfpipe. Final.

10:05. Curling femenino. Final: Suiza-Suecia.

11:15. Bobsleigh. Cuádruple masculino. Serie 4.

13:10. Hockey sobre hielo masculino. Final: Canadá-EE.UU.

19:00. Ceremonia de clausura, en la Arena Olímpica de Verona.

- Polémicas y anécdotas de los Juegos.

- Seis Naciones. 3ª jornada: Francia-Italia (15:10 GMT)

- Acaban los torneos en tierra batida ATP 500 de Río de Janeiro y 250 de Delray Beach (EE.UU).

