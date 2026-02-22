Eileen Gu logra su único oro en Milano-Cortina en el último día

Gu se había quedado con las medallas de plata en las dos pruebas anteriores que había disputado en esta quincena italiana, en slopestyle y big air.

Salió este domingo decidida a desquitarse y firmó una impresionante puntuación de 94,75, que le permitió liderar un podio en el que su compatriota Fanghui Li fue plata (93 puntos) y la británica Zoe Atkin (92,5 puntos) bronce.

Seis medallas olímpicas

“He luchado cada día, lo he dado todo (...) en las tres pruebas quería mostrar al mundo lo mejor que puede ofrecer el esquí femenino, en el momento que es más importante”, afirmó Gu, muy sonriente, a su paso por la zona mixta.

En cualquier caso, su balance de un oro y dos platas es inferior al que consiguió hace cuatro años en los Juegos de Pekín 2022, donde fue campeona en halfpipe y big air, y subcampeona en slopestyle, lo que le hizo ser la protagonista local de aquella edición.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En las semanas previas al evento, el caso de Gu, que entonces tenía 18 años, fue muy comentado por su decisión de representar a China, el país de su madre y donde se ha convertido en una estrella de la publicidad, en vez de a Estados Unidos, donde nació y creció.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con seis medallas (tres oros y tres platas), Gu es la deportista más laureada del esquí freestyle, hombres y mujeres incluidos.