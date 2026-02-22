El alemán Becker y la inglesa O’Dean ganan y baten el récord de la Media Maratón Alicante

El alemán se impuso con una marca de 01:03:51, estableciendo la mejor marca de siempre en las 30 ediciones de la competición. La segunda plaza ha sido para Ben Felton, con un tiempo de 1:05:31, y la tercera para Sampson Kipyegon, con una marca de 1:05: 34.

En mujeres, O’Dean fue la vencedora, con un tiempo de 1:16:03 tras una carrera en la que Emma Méndez, con una marca de 1:16:49, le aguantó el pulso hasta el final. La tercera plaza fue para Rono Cheptoo con un tiempo de 1:17:03.

En la prueba de 10 K, el ucraniano Yegor Martinenko venció con un registro de 30:45 en hombres, mientras que en mujeres se impuso Mónica Pascual con 35:25.