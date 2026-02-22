Polideportivo
22 de febrero de 2026 - 17:30

El colombiano Barajas se cuelga la plata en Cottbus (Alemania)

Redacción deportes, 22 feb (EFE).- El colombiano Ángel Barajas ha logrado la medalla de plata en barra fija de la etapa de la Copa del Mundo de gimnastia artística disputada este fin de semana en el Lausitz Arena de Cottbus (Alemania).

Por EFE

Barajas, que fue el mejor en la clasificación de este aparato con 15.300 puntos, fue segundo en la final con 14.666, superado por el japonés Kawakami Shoei, que también ganó en paralelas. El bronce fue para el ruso Aleksandr Kartsev con 24.233.

Por su parte, el argentino Daniel Villafañe, con una puntuación de 13.733, fue sexto en anillas, aparato en el que se impuso el armenio Artur Avetisyan (14.366) por delante del azerbaiyano Nikita Simonov (14.00) y el estadounidense Kameron Nelson (13.866).