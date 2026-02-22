El mexicano Del Toro gana el Tour de los Emiratos Árabes Unidos

En la séptima y última etapa, disputada este domingo, se impuso al esprint el italiano Jonathan Milan (Lidl Trek), que, con este triunfo, suma tres victorias parciales de siete en esta prueba de categoría World Tour.

Del Toro no tuvo problemas hoy para confirmar el maillot rojo con el que se vistió el sábado al cruzar en primera posición la etapa reina por delante del transalpino Antonio Tiberi (TBV), segundo en la general, a 20 segundos del americano del UAE.

El colombiano Harold Tejada (XAT) fue finalmente cuarto, a 1.25 de Del Toro, y el australiano Lucas Plapp (Jayco) ocupó la tercera plaza a 1:14 del líder.

El belga Remco Evenepoel (Red Bull) fue décimo en la general, a 2.25 del maillot rojo.

En la etapa que cerró la prueba, los hombres de los equipos de los esprinters controlaron la carrera y echaron abajo una fuga que había ido perdiendo elementos a medida que se acercaban a la meta.

Milan ganó un cerrado esprint en las largas rectas de Abu Dhabi al noruego Erlend Blikra (UXM), al australiano Samuel Welsford (Ineos) y al británico Ethan Vernon (NSN), que cruzaron la meta con el mismo registro que el transalpino del Lidl.

El ciclista de Tolmezzo ha sumado con la de este domingo su quinta victoria parcial en este inicio de temporada, la tercera en la prueba emiratí.