La argentina Sofía Gómez gana la Castellón Gravel Race Orbea

La prueba, integrada en el calendario de las UCI Gravel World Series y clasificatoria para el Mundial de Gravel, volvió a reunir a cerca de 850 corredores de 40 nacionalidades para consolidar su dimensión internacional.

Berdet completó los 97 kilómetros y 2.500 metros de desnivel positivo con un tiempo de 03:16 horas, imponiendo un ritmo sostenido en los sectores más exigentes del recorrido, mientras que Sofía Gómez, que cruzó la meta con un registro de 03:59 horas, tras una actuación muy sólida en un trazado selectivo y técnico.

La salida se dio a las 09:00 horas desde la plaza Mosén Baltasar de Llucena, con un pelotón lanzado desde los primeros kilómetros. El ritmo impuesto por los principales favoritos provocó los primeros cortes antes del primer punto intermedio.

Uno de los momentos clave se produjo en el paso por el kilómetro 43, donde los primeros corredores cruzaron el control por debajo de la previsión inicial de horario de paso, reflejo de la velocidad y la competitividad que marcó la jornada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A partir del Alto de Coronetes (km 53), el grupo delantero quedó definitivamente reducido a los aspirantes al podio, en un tramo donde el desnivel comenzó a marcar diferencias.

El tramo final, con acumulación de esfuerzo y terreno técnico, terminó de definir la clasificación ya que la exigencia de los 2.500 metros de desnivel y el carácter selectivo del recorrido —con un 80% por pistas y caminos de tierra— provocaron diferencias importantes antes de la entrada en meta en Llucena.

En la distancia alternativa de 85 kilómetros y 2.100 metros de desnivel, destinada a determinadas categorías, también se vivió una competición intensa, con lucha abierta hasta los últimos kilómetros.