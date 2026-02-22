La sueca Andersson, primera campeona olímpica en los 50 kilómetros de esquí de fondo

Andersson, esquiadora de 28 años, se mostró intratable en la segunda mitad de la carrera y cruzó la meta con un tiempo de 2:16:28, con 2:15 segundos de ventaja sobre la noruega Heidi Weng, con quien compartió el dominio de la carrera en los primeros 30 kilómetros.

Completó el podio la suiza Nadja Kaelin, a 6.41, quien, en un final al esprint, se impuso a la noruega Kristin Fosnaes y a la estadounidense Jessica Diggins.

Ante la baja por enfermedad de la sueca Frida Karlsson, campeona del mundo de 50 km el pasado año en Trondheim (Noruega) y doble oro en los Juegos en esquiatlón y en los 10 km de salida masiva por delante de Andersson, los pronósticos sobre quién sería la favorita para el triunfo eran inciertos en una modalidad que hacía su estreno en el programa olímpico.

Andersson fue plata en Pyeongchang 2018 y bronce en Pekín 2022, en el relevo en ambos casos, además de sumar tres oros en los Mundiales de Trondheim (Noruega) del pasado año, también en 10 y 20 km, pero no había obtenido metales en los 50.

La prueba disputada en el circuito de Tesero fue desde el inicio un pulso entre Andersson y Weng, que se fueron alternando con el mejor tiempo en los distintos parciales de la primera mitad de la carrera, marcada por el tiempo soleado.

Alcanzado el ecuador del recorrido, la noruega marcó el mejor crono con 1:06:20, con solo un segundo de margen sobre la sueca, sin que ninguna diera señales de debilidad.

Pero a falta de 20 kilómetros, al inicio de la quinta vuelta, Andersson dio el acelerón y empezó a marcar distancias sobre la subcampeona del mundo, que se elevaron hasta los 50 segundos en el kilómetro 37.

Con una brecha de un minuto, la sueca emprendió los últimos diez kilómetros sabedora de que tenía el oro en el bolsillo y solo tuvo que administrar sus fuerzas para cruzar la meta en primer lugar en el estreno de la distancia, al día siguiente del triunfo en la misma prueba del noruego Hosflot Klaebo, el rey de los Juegos que hoy se clausuran, con seis oros.