Polideportivo
22 de febrero de 2026 - 18:55

Masalela descalificado por un gesto antideportivo hacia Habz justo antes de la meta

Redacción deportes, 22 feb (EFE).- El zimbabuense Tshepiso Masalela fue descalificado en la carrera de 1.500 metros de la reunión en pista cubierta de Torun (Polonia) en la que había ganado por hacer un gesto antideportivo al francés Azeddine Habz justo antes de cruzar la línea de meta.

Por EFE

Masalela, que había batido el récord nacional de la distancia con un tiempo de 3:32.56, hizo un gesto que pareció dirigido a su rival (simulando con su mano derecha una pistola) a la vista de que ya tenía la victoria asegurada pese a los esfuerzos del francés.

Posteriormente se consideró que era un comportamiento inapropiado por tratarse de una acción antideportiva, se le descalificó y se proclamó ganador a Habz con 3:32.56, nuevo récord de la reunión y su mejor marca de la temporada.

Segundo fue el neerlandés Samuel Chapple y tercero el sueco Samuel Pihlstrom, ambos con mejores cronos personales, 3:32.68 y 3:33.47, respectivamente.