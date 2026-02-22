Masalela descalificado por un gesto antideportivo hacia Habz justo antes de la meta

Masalela, que había batido el récord nacional de la distancia con un tiempo de 3:32.56, hizo un gesto que pareció dirigido a su rival (simulando con su mano derecha una pistola) a la vista de que ya tenía la victoria asegurada pese a los esfuerzos del francés.

Posteriormente se consideró que era un comportamiento inapropiado por tratarse de una acción antideportiva, se le descalificó y se proclamó ganador a Habz con 3:32.56, nuevo récord de la reunión y su mejor marca de la temporada.

Segundo fue el neerlandés Samuel Chapple y tercero el sueco Samuel Pihlstrom, ambos con mejores cronos personales, 3:32.68 y 3:33.47, respectivamente.