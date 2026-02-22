Pau Gasol, nuevo miembro de la Comisión Ejecutiva del COI

Gasol, que participó en cinco Juegos Olímpicos y ganó la plata en Pekín 2008 y Londres 2012 y el bronce en Río 2016, forma parte desde ahora de la Comisión Ejecutiva del COI como representante de los deportistas en sustitución de la jugadora de hockey finlandesa Emma Terho y continuará como integrante de la Comisión de Ética y la de Coordinación de los Juegos de Los Ángeles 2028.

La 145 Sesión confirmó la elección del surcoreano Yunjong Won (bobsleigh) y de la estonia Johanna Taliharm (biatlón) como nuevos miembros del COI y, además de Terho, también concluyeron su mandato Astrid Uhrenholdt Jacobsen y Hong Zhang.

Tras estos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, el COI cuenta con 106 miembros, de los cuales 46 son mujeres y 60, hombres. Las mujeres representan el 43,4 % del total de miembros. 42 son deportistas olímpicos, 23 mujeres y 19 hombres.

La Sesión decidió, asimismo, aprobar la designación como miembros honorarios, según la recomendación del Ejecutivo, del pakistaní Syed Shahid Ali y el fijiano Robin E. Mitchell, que recibirán esa condición el 1 de enero de 2027; y se anunció que los día 24 y 25 de junio se celebrará una reunión extraordinaria de este organismo en Lausana.

