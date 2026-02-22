Suecia consigue su cuarto oro olímpico en curling femenino

En la anterior cita, Pekín 2022, Suecia solo pudo ser bronce al caer en semifinales ante Gran Bretaña, la posterior campeona.

Suecia había acabado líder la fase preliminar (siete victorias, dos derrotas), pero en la final Suiza le puso en serios problemas.

Las helvéticas llegaron a igualar 5-5 en la novena y penúltima manga, pero Suecia consiguió el punto decisivo en la décima.

Este título femenino viene a compensar la desilusión vivida en la prueba masculina, donde la selección sueca, campeona en Pekín 2022, fue eliminada en Milano-Cortina en la fase de grupos.

La medalla de bronce del curling femenino de estos Juegos fue para Canadá. La prueba masculina se decidió el sábado, con la victoria de Canadá en la final sobre Gran Bretaña.

Los canadienses, que durante este torneo fueron acusados de hacer trampas en un tenso duelo contra Suecia, sumaron su cuarto oro histórico en el curling masculino, después de 2006, 2010 y 2014.