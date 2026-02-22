Thitikul refuerza su hegemonía al vencer en Tailandia en su primera victoria en casa

La victoria de Thitikul, con un global de -23, uno menos que la japonesa Iwai Chizzy, es la octava que consigue en el LPGA, en la segunda prueba de la temporada, después de que en la primera celebrada en Orlando (Florida, EE.UU) hace tres semanas se impusiera la estadounidense Nelly Korda, número dos en el ránking.

Thitikul, que cumplió 23 años el pasado viernes, se estrenó en el torneo de Tailandia cuando tenía 14, pero no había logrado hasta ahora subir a lo más alto del podio.

"No es un evento tan importante como los 'majors', pero para mí, ganar en mi país significa mucho, incluso, más que una gran victoria", remarcó la jugadora tailandesa al término del torneo, disputado en Pattaya, al sur de Bangkok.

La número uno del mundo reveló que el de Tailandia es uno de los pocos torneos en los que su madre la ve en vivo a lo largo de la temporada.

"Significa mucho. Mi madre se me acercó cuando terminé en el hoyo 18 y lloró mucho, y luego le dije: por fin gané el torneo delante de ti. Como si estuvieras aquí conmigo. Así que está muy emocionada. Me emociona a mí también", destacó Thitikul.