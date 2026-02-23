Golpe doble de Pau Martí en la Vuelta a Ruanda, gana la segunda etapa y es lider

Martí, de 21 años, alzó los brazos por segunda vez en su carrera profesional, un día después de la tragedia que acabó con la vida de dos espectadores. Volvió la normalidad en una jornada con un recorrido ondulado que incluía dos puertos de tercera categoría y un final en ascenso.

El ciclista español se impuso al esprint con un tiempo de 3h.10.09, a una media de 42,4 km/h, por delante del eritreo Helok Mulubrhan y del belga Mario Cuylits (Lotto), mientras que la cuarta plaza fue para otro español, Hodei Muñoz (Soudal), y la séptima para Roger Pareta (Movistar Academy). En total, tres españoles en el top diez.

Tres corredores protagonizaron la fuga del día, pero la reacción del pelotón arruinó el proyecto a 4 km de meta, provocando una llegada masiva en la que Pau Martí impuso la ley del más rápido y logró el maillot de líder.

Martì defenderá el mando de la general en la tercera etapa que se disputará este martes, entre Huye y Rusizi, con un recorrido montañoso de 145,3 km que incluye cuatro puertos de segunda y uno de tercera.

