Lunes 23 de febrero de 2026

Milán (Italia). El esquiador de fondo noruego Johannes Hoesflot Klaebo, ganador de seis medallas -todas ellas de oro-, ha sido sin duda la estrella de los recién terminados Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026, cuyo medallero encabezó precisamente el equipo de Noruega con un botín de 41 metales: 18 de oro, 12 de plata y 11 de bronce. Por Adrián R. Huber, enviado especial

Londres. La vigésima séptima jornada de la Premier League inglesa de fútbol se completa este lunes con la visita del Manchester United, quinto clasificado, en puestos europeos y que lleva nueve partios ligueros invicto, al Everton, noveno en la tabla con ocho puntos menos.

Barcelona (España). El presidente saliente del FC Barcelona y precandidato a las elecciones del club, Joan Laporta, ha calificado de "falsa" la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional por un socio del club por, entre otros delitos, blanqueo de capitales y presunto "cobro de comisiones indebidas".

Vitoria (España). El Alavés, con dos puntos de margen sobre el descenso, recibe este lunes en Vitoria a un Girona que quiere confirmar el punto de inflexión que supuso la victoria en la anterior jornada contra el Barcelona (2-1) para dejar atrás la preocupación por la permanencia y abrazar la ilusión por Europa.

- NBA: Detroit Pistons-San Antonio Spurs (00.00 GMT), Memphis Grizzlies-Sacramento Kings (01.00) y Houston Rockets-Utah Jazz (02.30).

- Liga inglesa (jornada 27): Everton-Manchester United (21:00)

- Copa Libertadores. Previas de los partidos de vuelta de la 2ª fase Huachipato (Chi)-Carabobo (Ven), Ind. Medellín (Col)-Liverpool M. (Uru) y Sporting Cristal (Per)-2 de Mayo (Par).

- Copa de Campeones CONCACAF. Previas del partido de vuelta de la 2ª fase Los Angeles FC-Real España.

- España, LaLiga EA Sports. 25ª jornada (FOTO): Alavés-Girona (20.00 GMT).

- Liga de Campeones. Eliminatoria de acceso a octavos, vuelta. Previa del partido Atlético de Madrid-Brujas (FOTO).

- Balance final de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026. “Klaebo, gran triunfador de los mejores Juegos de la historia de España “. Información de Adrián R. Huber, enviado especial. (FOTO)

- Torneos ATP 500 de Dubai (FOTO) y Acapulco y 250 de Santiago de Chile (hasta 28) (FOTO).

- Torneos WTA 500 de Mérida (México) y 250 de Austin (EE.UU.) (hasta 28).

