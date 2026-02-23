Martes 24 de febrero de 2026

. Además, previas de los partidos Bahia-O'Higgins, Argentinos Juniors-Barcelona y Botafogo-Nacional Potosí.

Redacción deportes. El Los Ángeles FC estadounidense encara este martes, con la clara ventaja del 6-1 de la semana pasada, el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa de Campeones de la CONCACAF ante el Real España hondureño.

. Además, previas de los partidos Cincinnati-Universidad O&M, Vancouver Whitecaps-Cartaginés y Los Angeles Galaxy-Sporting SM.

Redacción Deportes. El Inter de Milán tiene este martes la difícil tarea de remontar el 3-1 encajado la semana pasada ante el Bodo/Glimt noruego para tratar de acceder a los octavos de final de la Liga de Campeones, el mismo objetivo que tiene el Atlético de Madrid, que recibe al Brujas belga tras el 3-3 del primer partido. El Newcastle recibe al Qarabag azerbaiyano con la tranquilidad del 1-6 de la ida, mintras que el Bayer Leverkusen es anfitrión de un Olympiacos obligado a remontar el 0-2 del primer duelo.

- NBA: Indiana Pacers-Philadelphia 76ers (00.00 GMT), Atlanta Hawks-Washington Wizards, Brooklyn Nets-Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers-New York Knicks y Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder (00.30), Chicago Bulls-Charlotte Hornets, Milwaukee Bucks-Miami Heat y New Orleans Pelicans-Golden State Warriors (01.00), Phoenix Suns-Boston Celtics (02.00), Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves (03.00) y Los Angeles Lakers-Orlando Magic (03.30).

- Copa Libertadores. 2ª fase, vuelta: Huachipato (CHI)-Carabobo (VEN) (22.00 GMT) y Ind. Medellín (COL)-Liverpool (URU) y Sporting Cristal (PER)-2 de Mayo (PAR) (00.30 GMT del miércoles).

. Previas de los partidos Bahia (Bra)-O'Higgins (Chi), Argentinos Jrs. (Arg)-Barcelona SC (Ecu) y Botafogo (Bra)-Nacional Potosí (Bol).

- Copa de Campeones CONCACAF. 2ª fase, vuelta: Los Angeles FC-Real España (03.00 GMT del miércoles).

- Liga de Campeones. Acceso a octavos, vuelta (FOTO). Atlético de Madrid-Club Brujas (VÍDEO) (ida 3-3) (17.45 GMT) y Bayer Leverkusen-Olympiacos (ida 2-0), Inter-Bodo Glimt (ida 1-3) y Newcastle-Qarabag (ida 6-1) (20.00).

- Javier Tebas, presidente de LaLiga, visita la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y a los directivos de los clubes profesionales en Río de Janeiro (14.00).

- Barranquilla. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) inaugura un hotel en la ciudad caribeña de Barranquilla, sede habitual de los partidos de la selección masculina, para "optimizar el rendimiento, la concentración y el bienestar" de los equipos colombianos. (21.00)

- Comienza la séptima fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Platense-Defensa y Justicia, San Lorenzo-Instituto, Central Córdoba-Talleres, Belgrano-Atlético Tucumán, Gimnasia y Esgrima de Mendoza-Independiente.

- Torneos ATP 500 de Dubai (FOTO) y Acapulco y 250 de Santiago de Chile (hasta 28) (FOTO).

- Torneos WTA 500 de Mérida (México) y 250 de Austin (EE.UU.) (hasta 28).

