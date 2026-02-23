Merz considera que el casco de Heraskevych es un símbolo del valor del pueblo ucraniano

Heraskevych fue expulsado de la competición de skeleton en los Juegos de Milán Cortina 2026, por tratar de participar con un casco con fotos de deportistas ucranianos muertos en la guerra con Rusia. El COI le había permitido entrenar con dicho casco, pero aludiendo a la regla 50.2 del Estatuto Olímpico -que prohíbe cualquier tipo de manifestación política, religiosa o racial-, le impidió disputar la clasificación a la final.

"El atleta que quiso mostrar en su casco las fotografías de deportistas muertos, es un símbolo tanto del horror de la guerra como de la entereza y del valor de los ucranianos", dijo Merz en un discurso pronunciado en un acto organizado por la Fundación Konrad Adenauer, cerca a la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido que lidera el canciller.

El Cafe Kiev, como se llama el acto de la fundación, se celebró este lunes por cuarta vez y se ha celebrado año tras año desde que comenzó la guerra.

"Mañana se cumplen cuatro años del comienzo de la guerra de agresión, cuatro años monstruosos de guerra. Rusia no ha tenido consideración ni con barrios residenciales ni con escuelas no con hospitales. En esos momentos en que hablamos aquí hay niños, ha gente mayor, hay gente enferma que está en sus viviendas sin calefacción con temperaturas heladas", recordó Merz.

Heraskevych, de 27 años y abanderado de su país en Milán Cortina, lució la protección en las dos sesiones de entrenamiento celebradas el martes y el miércoles.

Tras las negociaciones infructuosas con el deportista por medio de la presidenta Kirsty Coventry, el COI decidió el jueves 12 de febrero, retirarle la credencial, aunque a petición de la propia Coventry, se reconsideró la expulsión para que pudiera permanecer en la sede olímpica, aunque no se le permitió competir. EFE .