Vingegaard se apunta a la París-Niza

"Estoy emocionado de volver a estar en la salida de la París-Niza. Es una carrera prestigiosa con mucha historia. Como equipo, tenemos un título que defender aquí. Tras sufrir una caída y enfermarme, me tomé el tiempo necesario para recuperarme. Ahora me siento listo para volver a competir y tengo muchas ganas después de un largo invierno de entrenamiento", señaló Vingegaard en las cuentas oficiales del equipo en redes sociales.

Después de la Vuelta 2025, en la que se llevó el maillot rojo, Vingegaard compitió en el Campeonato de Europa de carretera, donde se retiró.

El de Hillerslev competirá en la París-Niza; más tarde en la Volta a Catalunya, del 23 al 29 de marzo; y el Giro de Italia, del 8 al 31 de mayo; antes de afrontar el Tour de Francia, del 4 al 26 de julio.