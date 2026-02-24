Miércoles 25 de febrero de 2026

. Además, previas de los partidos Guaraní (PAR)-Juventud (URU) y Tolima (COL)-Deportivo Táchira (VEN).

Redacción Deportes. Los Ángeles Galaxy recibe este miércoles al Sporting San Miguelito panameño en la vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF con la misión de deshacer el empate registrado en la vuelta, mismo objetivo que persigue el Vancouver Whitecaps canadiense ante el Cartaginés costarricense, mientras que el Cincinnati tiene la eliminatoria sentenciada tras golear en la ida al O&M dominicano por 0-4.

Redacción Deportes. El defensor del título, el París Saint-Germain, recibe este miércoles al Mónaco con la ventaja del 2-3 de la ida de la fase de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones, mientras que el Real Madrid, quince veces titular continental, defiende en el estadio Bernabéu y ante el Benfica el 0-1 de hace una semana en Lisboa; el Juventus es anfitrión de un Galatasaray que llega a Turín con la ventaja del 5-2 logrado en Estambul, y Borussia Dortmund visita al Atalanta con la renta del 2-0 del primer partido.

Ciudad de México. Las selecciones de México e Islandia se enfrentan este miércoles (03.00 del jueves) en el estadio La Corregidora Santiago de Querétaro en un partido amistoso días después de la ola de violencia desatada otras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CCJNG), Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho', que ha afectado al desarrollo del fútbol en el país y que ha motivado dudas sobre la seguridad con vistas al Mundial que organiza conjuntamente este verano con Estados Unidos y Canadá.

Redacción Deportes. Brasil y Ecuador, ya clasificadas para el Mundial de Polonia, se enfrentan en la penúltima jornada del hexagonal final del Sudamericano sub-20 femenino que se está disputando en Paraguay, en la que sigue la lucha por los otros dos cupos para la cita universal con los encuentros Venezuela-Colombia y Argentina-Paraguay.

Madrid. En vísperas del primer Mundial con 48 selecciones en tres países diferentes y con un presupuesto de ingresos de 13.000 millones de dólares para el ciclo 2023-2026, Gianni Infantino cumplirá este jueves diez años como presidente de la FIFA, convertido en una figura más influyente que sus predecesores.

- NBA: Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies-Golden State Warriors y Toronto Raptors-San Antonio Spurs (00.30 GMT), Houston Rockets-Sacramento Kings y Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers (01.00) y Denver Nuggets-Boston Celtics (03.00).

- Euroliga. 29ª jornada: Virtus Bolonia-Barça (19:30 GMT).

- Copa Libertadores. 2ª fase, vuelta: Bahia (Bra)-O'Higgins (Chi) (22.00 GMT) y Argentinos Jrs. (Arg)-Barcelona SC (Ecu) y Botafogo (Bra)-Nacional Potosí (Bol) (00.30 del jueves). (FOTO)

. Previas de los partidos Guaraní (Par)-Juventud (Uru) y Tolima (Col)-Dep. Táchira (Ven).

- Copa de Campeones CONCACAF. 2ª fase, vuelta: Cincinnati-Universidad O&M (00.00 GMT del jueves), Vancouver Whitecaps-Cartaginés (02.30) y Los Angeles Galaxy-Sporting SM (04.50).

- Liga de Campeones. Acceso a los octavos de final, vuelta (FOTO): Atalanta-Borussia Dortmund (ida 0-2) (17.45 GMT) y PSG-Mónaco (ida 3-2) (VÍDEO), Juventus-Galatasaray (ida 2-5) y Real Madrid-Benfica (ida 1-0) (VÍDEO) (20.00)

- Sudamericano sub-20 femenino, clasificatorio para el Mundial, en Paraguay. Penúltima jornada: Ecuador-Brasil, Venezuela-Colombia y Argentina-Paraguay

- Amistoso México-Islandia (02.00 GMT del jueves en Querétaro). (FOTO)

- El suizo Gianni Infantino cumple este jueves diez años como presidente de la FIFA.

- Uruguay. Previa de la cuarta jornada del Torneo Apertura uruguayo, que se juega entre el jueves 26 de febrero y el domingo 1 de marzo.

- Previas de los Mundiales 2026, que comienzan este fin de semana en la pista de Buriram con el Gran Premio de Tailandia.

. 22 grandes premios, 4 continentes, 10 meses y una novedad para saber los campeones 2026.

. Marc Márquez continúa siendo el 'enemigo' a batir, aunque sus rivales parecen estar cerca.

. González, Canet o Vietti, entre otros, con la obligación de ser referentes.

- Torneos ATP 500 de Dubai (FOTO) y Acapulco y 250 de Santiago de Chile (hasta 28) (FOTO).

- Torneos WTA 500 de Mérida (México) y 250 de Austin (EE.UU.) (hasta 28).

