Talant Dujshebaev, posible entrenador de la selección francesa, según L'Équipe

El diario situó a Dujshebaev como "el mejor colocado" para eventualmente reemplazar a Gille, que, desde que está en su puesto en 2020, ha ido de más a menos. Del título olímpico de Tokio en 2021 y Euro de 2024, pasó a dos discretos resultados en el Euro de 2026 (séptimo) y los Juegos Olímpicos de París de 2024 (octavo).

Se espera que la Federación Francesa de Balonmano organice una rueda de prensa este mismo martes para anunciar el cambio de seleccionador.

Si se tratase de Dujshebaev, este debutaría precisamente ante España el próximo 19 de marzo en un amistoso en Le Mans.

El legendario jugador, de 57 años, nacido en Kirguistán cuando era aún Unión Soviética y nacionalizado español posteriormente, entrena desde 2014 al Kielce polaco, con el que tiene contrato hasta 2028 y con el que levantó la Copa de Europa en 2016.

El que fuera mejor jugador del mundo en 1994 y 1996 hizo carrera en España en el Teka de Santander (en 1994 ganó la Liga Asobal y la Copa de Europa) y en el Balonmano Ciudad Real, entre 2001 y 2004.

Tras su retirada, dirigió con éxito al Ciudad Real, al que llevó a vencer la Copa de Europa en tres ocasiones, en 2006, 2008 y 2009.