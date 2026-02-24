Trump concederá medalla presidencial al guardameta de la selección de hockey sobre hielo

"Quiero agradecer (tu actuación en los Juegos). Qué trabajo tan especial has realizado", aseguró Trump, que iniciado su discurso, hizo entrar al equipo estadounidense al completo en el Capitolio para recocijo de la bancada republicana y también de algunos demócratas.

"Es la primera vez que los veo levantarse", bromeó Trump a cuenta de los demócratas que se alzaron para aplaudir a la selección estadounidense de hockey sobre hielo.

EE.UU. se colgó por primera vez el oro en 46 años tras derrotar a la gran potencia mundial de este deporte, Canadá, por 2 goles a 1 en el tiempo extra y una actuación destacada de Hellebuyck, que milita en el equipo canadiense de los Winnipeg Jets.