Zoomermaand gana en solitario la tercera etapa y arrebata el liderato a Pau Martí

Zoomermand rentabilizó su escapada para lograr el triunfo de etapa y estrenar su casillero de triunfos. El ciclista nacido en Franeker hace 20 años entró en meta con un tiempo de 3h.44.46, a una media de 38,7 km/hora, eufórico en su primera experiencia triunfador. A escasos segundos llegó a meta un pequeño grupo con los belgas Van Gils (Lotto) y Matteo Vanhuffel (PicNic) en la segunda y tercera plazas a 20 segundos.

En un grupo posterior, y en la quinta plaza, se clasificó la nueva perla del ciclismo mexicano Jose Said Cisneros, con el maillot del Soudal Quick-Step Devo Team. Un puesto antes, también lució el brasileño Henrique Bravo, del mismo equipo.

El recorrido desmontó el pelotón en múltiples sectores. No estuvo en la pelea por la victoria el español Pau Martí (NSN), por lo que no pudo mantener el maillot amarillo.

La tercera etapa tuvo 3.300 metros de desnivel positivo en 145 kilómetros, toda una prueba de fuego. El Lotto quería la victoria y movió a sus hombres. Atacó Thompson, después su compañero Marivoet, quien aguantó en solitario hasta los últimos km, cuando fue atrapado por el duo del PicNic Zomermaand y Matteo Vanhuffel.

Zomermaand fue el más fuerte, atacó en el último descenso, a 10 de meta, y el resto de rivales no se organizó a tiempo para atrapar al neerlandés. El valenciano Pau Martí se hundió en el momento que se desancadenó la batalla y cedió el maillot amarillo, que solo pudo lucir un día.

La cuarta etapa también presenta un perfil de media montaña que apenas ofrece respiro entre Karongi y Rubavu, con un recorrido de 127.2 km, incluidos 4 puertos de segunda categoría y 1 de tercera.