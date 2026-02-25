Básquetbol: Cruzada por el “Comuneros”

La convocatoria está marcada para las 11:00, en el polideportivo “Efigenio González” de la entidad de Villa Morra, con el lema “Recuperemos el Estadio Comuneros”.

La organización anuncia como maestro de ceremonias al colega Pedrito García Garozzo, gran conocedor de la historia del despojo del Estadio Comuneros de la Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB), así como del deporte paraguayo en general.

Además del baloncesto como dueño de casa en el “Comuneros”, recuerdan que hay otros deportes que fueron grandes protagonistas como el fútbol de salón, vóleibol, boxeo, tenis, taekwondo, así como eventos de índole social y cultural.

La actividad es un encuentro de gente amiga que está motivada para hacer algo para recuperar el Estadio Comuneros. Recordemos que, luego que cayera el techo por motivos climáticos en 1978, dicho predio fue despojado por la Municipalidad de Asunción que en forma posterior lo convirtió en una plaza pública, que persiste hasta hoy día.

Se pretende concientizar a la gente y ver qué se puede encaminar de manera tal a que haya una repercusión generalizada en el país, para que se pueda sensibilizar a las autoridades y quienes tienen el poder de devolver el predio a sus dueños (CPB), o en este caso, como dicha acción ya no es posible, realizar la compensación o el resarcimiento económico que corresponde.