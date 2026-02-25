De Clercq se lleva la cuarta etapa, el alemán Kretschy nuevo líder

Después de una dura batalla en un recorrido exigente con más de 2.500 metros de desnivel acumulado, De Clercq, de 20 años, se impuso en un potente esprint por delante de Moritz Kretschy (NSN Development Team) y del belga Mauro Cuylits (Lotto - Groupe Wanty), quien completó el podio del día.
El neerlandés Jürgen Zomermand (Picnic PostNL), quien salió con el maillot amarillo, no aguantó con los mejores y cedió a 16 kilómetros de la meta.
En la general Kretschy aventaja en 2:02 minutos a su compatriota Johannes Adamietz (REMBE) y en 2:18 al etíope Desta Amaniel (Amani).
Este jueves la quinta etapa se disputa con salida y llegada en Rubavu, con un recorrido de 82 kilómetros. Un circuito en dicha localidad que representa un "rompepiernas", con constantes subidas y bajadas.