De Clercq se lleva la cuarta etapa, el alemán Kretschy nuevo líder

Redacción deportes, 25 feb (EFE).- El belga Mathijs De Clercq (Soudal Quick-Step Devo) se ha impuesto en la cuarta etapa de la Vuelta a Ruanda disputada entre Karongi y Rubavu, de 127,2 kilómetros tras un emocionante esprint final, jornada en la que se puso al frente de la general el alemán Moritz Kretschy (NSN).