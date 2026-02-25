Exfutbolistas mexicanas y británicas se reúnen medio siglo después de la Copa 71

“No debemos perder nuestros sueños, porque nosotras luchamos contra las ofensas, los insultos, las agresiones, el machismo. Con el esfuerzo que pudimos, logramos nuestros sueños”, dijo Silvia Zaragoza, quien en aquel campeonato en el Estadio Azteca ocupó la posición delantera para el equipo mexicano.

A este reencuentro -celebrado a unos meses del Mundial 2026- asistieron las británicas Christine Lockwood y Trudy McCaffery, quienes entre lágrimas abrazaron a figuras como Alicia ‘Pelé’ Vargas o Guadalupe Tovar, dos de las mexicanas con quienes en 1971 compartieron la cancha más importante de México frente a más de 100.000 personas.

“Ese momento vivirá para siempre conmigo, es probablemente del que me sienta más orgullosa, todavía recuerdo el ruido, las banderas y las miles de personas en el Estadio (Azteca)”, expresó emocionada la exjugadora británica Trudy McCaffery.

Las exfubolistas de ambos países celebraron el avance y el reconocimiento de la mujer en el fútbol, aunque lamentaron “el largo camino” que han tenido que atravesar para ser reconocidas.

En la reunión organizada por la Embajada Británica en México se destacó el documental ‘Copa 71’ (2023) como una de las piezas que mejor refleja el legado de estas mujeres que cambiaron el rumbo de la historia por “perseguir sus sueños”.

“Lo he pensado durante todos estos años, si encuentras algo que realmente amas y quieres hacer, no importa lo que los otros digan, tienes que perseguirlo y lograrlo”, destacó McCaffery acompañada de Rachel Ramsay, directora del largometraje ‘Copa 71’, que además contó con la producción de las tenistas Serena y Venus Williams.

En esa misma línea, la embajadora del Reino Unido en México, Susannah Goshko, reconoció este momento de la historia en el que contra “todo pronóstico y prejuicio” pioneras de seis selecciones: Argentina, Dinamarca, Italia, Inglaterra, México y Francia “desafiaron” un deporte “dominado por los hombres”.

“Este año con la Copa Mundial (de Fútbol) 2026 en puerta gran parte de la atención volverá naturalmente al fútbol de hombres y, por eso mismo, es tan importante contar también la otra historia: la de las mujeres que jugaron, lideraron e inspiraron cuando casi nadie las veía”, resaltó la diplomática.

Según el documental ‘Copa 71’, este campeonato fue borrado de la historia del deporte por estar liderado por mujeres, tanto así que ni siquiera la jugadora estadounidense Brandi Chastain había escuchado hablar de este hito antes de ver el largometraje.

Sin embargo, las voces de sus jugadoras siguen resonando al impartir talleres a jóvenes futbolistas, como los que darán las dos exfutbolistas británicas durante su estancia en México.