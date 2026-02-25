Fútbol de salón nacional: Potencias del Este, arriba

Franco, actual campeón del salonismo nacional y el mas laureado en nacionales, consiguió la victoria en su visita a Minga Guazú, por el score de 2-0. Igual marcador para la victoria de Paranaense en casa de su vecino Hernandarias.
Por el Grupo 1, Cerrito sorprendió de visitante a Benjamín Aceval, ganando 2-0. Limpio cayó de local contra Remansito, por 5-4. Libre Villa Hayes.
Por el Grupo 2, Mariano Roque Alonso se impuso por 3-2 a Itauguá, quedando libre Capiatá.
En el Grupo 5, Caazapá derrotó 2-1 a Coronel Martínez, mientras hubo paridad de 1 a 1 entre Tebicuary y Villarrica.
En el Grupo 7, Concepción goleó 6-0 a Bado, y Amambay no pudo contra Horqueta, igualando 1-1.
Por el Grupo 9, Santa Rosa cayó 2-5 contra San Juan, y San Ignacio igualó 4-4 contra Ayolas.
En el Grupo 11, Cambyretá le ganó 2-1 a Coronel Bogado. Libre: Carmen.