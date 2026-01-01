Fútbol de salón: Halcones FC se consagran en Fernando de la Mora

El elenco albiverde de Halcones FC se coronó invicto en el certamen de la Federación Fernandina de Fútbol de Salón.

Los flamantes monarcas dieron la vuelta olímpica tras derrotar en la tanda de penales a Piquillo Sport, tras la paridad de 5-5, en el polideportivo municipal de Fernando.

Luego del tiempo extra, se tuvo que recurrir a la definición a través de los tiros penales. En la tanda de 3, continuó la paridad y recién al recurrir a la “muerte súbita” surgió la figura de los Halcones.

Los goleadores albiverdes, en tiempo normal, fueron Víctor Cabrera, Magno Pereira, Lucas Núñez, Cristian Martínez y Santiago Gaona. Para Piquillos lo hicieron José Penayo 3, Lorenzo Quintana y Elvio Morínigo.

* Plantel campeón. Los flamantes campeones, que retornaron al certamen fernandino luego de dos décadas:

Francisco Velázquez, Víctor Cabrera, Magno Pereira, Lucas Núñez, Cristian Martínez, Santiago Gaona, Luis Giménez, Nicolás Villalba, Juan Benítez, Cristian Bertoni, Carlos Giménez, Bruno Zaracho, Entrenador: Juan Alcaraz. Presidente: Jorge Marc.

* Santa Catalina de bronce. En la definición por el tercer puesto, Santa Catalina se impuso por goleada de 6 a 2 a Universo.

* Premios individuales. El máximo artillero del torneo fue Hugo González de Piquillos, con 12 goles.

La valla menos vencida fue para Halcones FC, con la titularidad de Francisco Velázquez.

* Reconocimientos. La Federación Fernandina presidida por Alexis Ocampos, tuvo diplomas de reconocimiento a William Zaracho, Faustino Rotela y póstumos a Roberto y Ramón Melgarejo.