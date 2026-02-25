Natación: Grand Prix Latam en el CAN

La competencia, que se extenderá hasta el sábado 25 de abril, se disputa en una piscina olímpica climatizada de 50 metros y ocho carriles, escenario habitual de los principales eventos nacionales e internacionales de la disciplina.

Delegaciones y clubes de Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay forman parte de este torneo, posicionando al Grand Prix LATAM como uno de los encuentros más relevantes del calendario regional de natación competitiva.

Alto nivel y espíritu formativo

El programa incluye pruebas individuales y relevos, con participación por categorías —menores, infantiles, juveniles y mayores— además de pruebas Open con marcas mínimas, puntaje por clubes y premiación general. La competencia combina rendimiento de alto nivel con un fuerte enfoque formativo, en un ambiente que convoca tanto a atletas como a familias y aficionados.

El evento cuenta con premiación para los tres primeros lugares de cada prueba, reconocimientos por categorías, premios en efectivo, puntaje oficial y la Copa Grand Prix para el club campeón general.

Organización y fiscalización

El Grand Prix LATAM 2026 es organizado por el Club Deportivo SyC, institución con amplia trayectoria en el desarrollo de la natación nacional, bajo la dirección del exnadador olímpico Sergio Cabrera. La entidad es responsable de la logística, la convocatoria internacional y la organización técnica del certamen.

La competencia está oficialmente fiscalizada por la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos y se rige por las normativas de World Aquatics, garantizando estándares internacionales.

Impacto para el país

La realización del Grand Prix LATAM reafirma a Paraguay como sede confiable de eventos deportivos internacionales, con impacto deportivo, social y turístico, además de brindar una valiosa plataforma de exposición para los nadadores nacionales ante la región.

El evento está abierto al público, con jornadas de competencia en turnos de mañana y tarde, permitiendo que los aficionados acompañen de cerca una verdadera fiesta de la natación sudamericana.