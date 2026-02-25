Tenis
Venus Williams, eliminada en primera ronda

Venus Williams, derrotada en dos sets por la australiana Ajla Tomljanovic.
Venus Williams, derrotada en dos sets por la australiana Ajla Tomljanovic.

Venus Williams, de 45 años, cayó el martes en la primera ronda del torneo WTA 250 de Austin (Texas) por 6-4 y 6-1 contra la australiana Ajla Tomljanovic.

Por ABC Color

Venus Williams, ganadora de siete ‘grandes’ en su carrera, disputó este torneo con una carta de invitación.

Fue el cuarto torneo de la jugadora estadounidense en 2026 y el primero desde su derrota en tres sets sufrida contra la serbia Olga Danilovic en el Abierto de Australia.

Venus, 560 del ranking mundial y ex #1 del mundo, no gana un partido desde el torneo de Washington del pasado verano, cuando doblegó a Peyton Stearns.

Contra Tomljanovic, #74 del ránking, Williams aguantó una hora y 35 minutos, tras desperdiciar dos roturas de ventaja en el primer parcial.

Tomljanovic será rival de la estadounidense Iva Jovic (#18), en la segunda ronda. EFE