Relevado el director del comité de organización de los juegos de los Alpes Franceses 2030

"Con motivo de la reunión del comité ejecutivo celebrada el domingo 22 de febrero de 2026 en Milán, el Cojop y las partes interesadas tomaron nota de la salida del director general del Cojop, Cyril Linette", indicó este miércoles el organismo en un comunicado difundido por la prensa francesa.

La marcha del que fue jefe de deportes de Canal+ había sido ya avanzada a lo largo de este mes por los medios galos, en paralelo a la celebración de los juegos de Milán-Cortina y recogida del testigo olímpico en Italia por parte de Francia.

El comité organizador de los juegos olímpicos de invierno de los Alpes Franceses 2030 hacía frente desde hacía meses a graves desavenencias internas, fruto de luchas de influencia y tensiones políticas.

Esa crisis había resultado ya en las dimisiones de la directora de operaciones, Anne Murac, y del director de comunicación, Arthur Richer, así como en la salida del presidente del comité de remuneraciones, Bertrand Méheut.

La marcha de Linette, según el comunicado, responde al "deseo colectivo de dar un nuevo impulso al Cojop gracias a una gobernanza renovada, en un momento en el que, una vez sentadas las bases, se abre una nueva fase clave para la ejecución operativa del proyecto".