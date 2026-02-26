El alemán Zemke (REMBE rad-net) se impone al esprint en la quinta etapa

Zemke, que invirtió un tiempo de 1h 44.27 en completar los 82 kilómetros del recorrido, hizo valer su mayor potencia en los metros finales para doblegar al israelí Itamar Einhorn (NSN Cycling Team), segundo, y al eritreo Henok Mulubrhan (Eritea), tercero.
En la decimotercera posición completó las nueve vueltas al circuito que conformaron la etapa el joven corredor colombiano Jonathan Guatibonza, del Movistar Academy.
Estos resultados no alteraron la primeras plazas de una clasificación general, que seguirá comanda por el alemán Moritz Kretschy (NSN Development Team) con una ventaja de 2:02 minutos sobre el también germano Johannes Adamietz (REMBE rad-net).