El TAS sanciona dos años a la etíope Diribe Welteji por no someterse a un control

La decisión del TAS estima parcialmente el recurso de World Athletics contra la Oficina Nacional Antidopaje de Etiopía (ETH-NADO) y la atleta, cuya sanción empieza a contabilizarse desde el 8 de julio de 2025, al incluir el periodo de suspensión provisional cumplido.

A la deportista se le imputó una presunta violación de las normas antidopaje el 21 de mayo del año pasado, por negarse a proporcionar una muestra para un control fuera de competición sin ninguna justificación, pero la agencia antidopaje de Etiopía (ETH-NADO) concluyó que no había cometido ninguna infracción.

World Athletics presentó después un recurso de apelación en el TAS contra esta decisión y solicitó medidas cautelares previas al comienzo de los Mundiales de Tokio, que se disputaron del 13 al 21 de septiembre, y el tribunal aceptó la adopción de dichas medidas provisionales, por lo que Welteji fue suspendida durante la duración del procedimiento y no pudo participar en la competición.

El TAS confirmó este jueves que tras una audiencia celebrada en enero, el árbitro único consideró que aunque hubo fallos técnicos y de buenas prácticas por parte del personal de control, la deportista cometió una infracción, según el Art. 2.3 del reglamento (art. 2.3) al no aportar una justificación convincente para no someterse a la toma de muestras.

También estimó que aunque su comportamiento no fue deliberado y su historial es impecable en el cumplimiento en pruebas anteriores, tuvo una actitud negligente, ya que alguien de su nivel debería saber que está obligada a cumplir independientemente de la hora de la visita.

Dado que la Agencia de Etiopía tardó 66 días en presentar los cargos tras levantar una suspensión inicial, el árbitro resolvió adelantar la fecha de inicio de la sanción en 66 días respecto al 12 de septiembre de 2025. Esta comenzó oficialmente el 8 de julio de 2025 y finalizará el 30 de junio de 2027.

La resolución del TAS anula todos los resultados competitivos obtenidos por la atleta desde el 25 de febrero de 2025 hasta la fecha el laudo conocido hoy.

Además de la medalla de plata en los Mundiales de Budapest de 2023, Diribe Welteji Kejelcha (2002) fue subcampeona en los Mundiales de pista cubierta de este año en Nankín (China) y oro en la milla de los primeros Mundiales de ruta celebrados en Riga en 2023.