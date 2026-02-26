Viernes 27 de febrero de 2026

Redacción Deportes. El cuartel general de la UEFA en la ciudad suiza de Nyon acoge este viernes los sorteos de los octavos, cuartos, semifinales y final de las tres competiciones continentales de clubes: la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Liga Conferencia.

Valencia (España). La vigésima sexta jornada de LaLiga EA Sports empieza este viernes con el partido en el Ciutat de València entre el Levante, penúltimo clasificado y que ha perdido sus cuatro últimos partidos, y el Alavés, decimocuarto y que acumula unas derrota y dos empates en sus tres últimos compromisos.

Redacción Deportes. Los Campeonatos del Mundo de motociclismo de velocidad de 2026 empiezan este viernes con las primeras sesiones de entrenamientos libres (de 02.00 a 09.00 GMT) del Gran Premio de Tailandia, en el circuito de Buriram.

Ciudad de México. El trofeo del Mundial de fútbol de este verano llega a México para realizar una gira por las ciudades que albergarán el torneo y en medio de la expectativa por ser el primer organizado por tres naciones: Canadá, Estados Unidos y México.

Miami (EE.UU.). Los hispanos son ahora los "fanáticos más ávidos" del béisbol en Estados Unidos, donde el Clásico Mundial comienza dentro de una semana con una creciente base de aficionados en Latinoamérica por el impulso de países como México, según expresan a EFE el exjugador mexicano Edgar González y el comentarista deportivo Carlos Álvarez.

- Previa de las IndyCar Series 2026, que comienzan este fin de semana con el Gran Premio de San Petersburgo (Florida, EEUU).

- Premundial. América: Brasil-Venezuela (22.00 GMT), Chile-Colombia (23.00), Argentina-Uruguay (00.30) y Cuba-Panamá (01.10).

- NBA: Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers (00.00 GMT), Boston Celtics-Brooklyn Nets (00.30), Milwaukee Bucks-New York Knicks (01.00), Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies (01.30) y Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets (02.30).

- Se reanuda la Copa del Mundo tras los Juegos Olímpicos de invierno con un descenso femenino en Soldeu (Andorra) (10.00 GMT).

- Recopa Sudamericana, vuelta: Flamengo (BRA)-Lanús (ARG) (00.30 GMT) (ida 0-1).

- Sorteos de los octavos, cuartos, semifinales y final de la Liga de Campeones (11.00 GMT), la Liga Europa (12.00) y la Liga Conferencia (13.00).

- España. LaLiga EA Sports. 26ª jornada (FOTO): Levante-Alavés (20.00 GMT).

- Liga inglesa (jornada 28): Wolves-Aston Villa (20:00 GMT).

- Liga francesa (jornada 24): Estrasburgo-Lens (19:45 GMT).

- Entrenamientos libres (02.00 a 09.00 GMT) del Gran Premio de Tailandia, primera cita de los mundiales y que se disputa en el circuito de Buriram.

- Torneos ATP 500 de Dubai (FOTO) y Acapulco y 250 de Santiago de Chile (hasta 28) (FOTO).

- Torneos WTA 500 de Mérida (México) y 250 de Austin (EE.UU.) (hasta 28).

