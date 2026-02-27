Fútbol Playa: Segunda etapa de la Superliga

Este viernes se disputaba la Fecha 3 de la SLFP y se conocería a los dos finalistas, y a los clubes que pelearían por el tercer puesto de esta fase.

* Primera Etapa. En la primera etapa, Sportivo Luqueño fue el mejor, seguido por San Antonio. Tercero quedó Recoleta FC, que le ganó a Deportivo Luque.

* Modalidad. Son 8 los clubes (divididos en 2 grupos) participantes del torneo, que contempla 3 etapas. Al finalizar estas clasificarán los 6 mejores para definir el cetro.

* Resultados. Por la primera fecha de esta segunda etapa, disputada el miércoles, se registraron los siguientes resultados: Sportivo Luqueño 7 -0 Deportivo Luque, Atlético San Miguel 4-0 4 de Agosto, Antonio 7-6 Recoleta FC y Garden Club Paraguayo 5-4 Libertad de Barcequillo.

El jueves: Sportivo Luqueño 6-0 Atlético San Miguel, Deportivo Luque 6-3 4 de Agosto, San Antonio 5 -2 Libertad de Barcequillo y Recoleta FC 9-2 Garden Club Paraguayo.

* Fecha 3. Este viernes jugaban por la tercera fecha: Sportivo Luqueño-4 de Agosto, San Antonio-Garden Club, Deportivo Luque-Atlético San Miguel y Recoleta FC-Libertad de Barcequillo.