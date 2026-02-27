Polideportivo
27 de febrero de 2026 - 20:45

Fútbol Playa: Segunda etapa de la Superliga

Joao Rolón, arquero del Sportivo Luqueño.
Joao Rolón, arquero del Sportivo Luqueño.

Se encuentra en desarrollo, desde este miércoles, la Segunda Etapa de la Superliga de Fútbol Playa, que se disputa en el Estadio Mundialista Los Pynandi. Este sábado surgirá el mejor del segundo eslabón.

Por ABC Color

Este viernes se disputaba la Fecha 3 de la SLFP y se conocería a los dos finalistas, y a los clubes que pelearían por el tercer puesto de esta fase.

* Primera Etapa. En la primera etapa, Sportivo Luqueño fue el mejor, seguido por San Antonio. Tercero quedó Recoleta FC, que le ganó a Deportivo Luque.

* Modalidad. Son 8 los clubes (divididos en 2 grupos) participantes del torneo, que contempla 3 etapas. Al finalizar estas clasificarán los 6 mejores para definir el cetro.

* Resultados. Por la primera fecha de esta segunda etapa, disputada el miércoles, se registraron los siguientes resultados: Sportivo Luqueño 7 -0 Deportivo Luque, Atlético San Miguel 4-0 4 de Agosto, Antonio 7-6 Recoleta FC y Garden Club Paraguayo 5-4 Libertad de Barcequillo.

El jueves: Sportivo Luqueño 6-0 Atlético San Miguel, Deportivo Luque 6-3 4 de Agosto, San Antonio 5 -2 Libertad de Barcequillo y Recoleta FC 9-2 Garden Club Paraguayo.

* Fecha 3. Este viernes jugaban por la tercera fecha: Sportivo Luqueño-4 de Agosto, San Antonio-Garden Club, Deportivo Luque-Atlético San Miguel y Recoleta FC-Libertad de Barcequillo.