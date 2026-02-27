Moreno se declara listo para mostrar ante Kavanagh que puede luchar por el título

“Mis habilidades son suficientes para ser campeón de nuevo. Todo pinta bien para la división de peso mosca. Siento que aún estoy en la conversación. Sigo sintiendo que tengo suficiente capacidad para luchar por el título de nuevo, y tengo que demostrarlo”, afirmó Moreno luego de registrar 125.5 libras durante la ceremonia de pesaje de este viernes.

Moreno, quien ya ha sido dos veces monarca mosca de la UFC, es el sexto clasificado entre los mejores de la división en la que el actual campeón es el birmano Joshua Van.

El nacido en Tijuana hace 32 años reconoció que el camino para volver a ser tomado en cuenta para contender por el título empieza con este combate a cinco episodios ante Lone’er Kavanagh, un peleador de 26 años que sabe moverse en el octágono.

“Es joven. Es la sangre nueva de la división. Viene motivado. Va a intentar demostrarse a sí mismo y a la UFC que está listo para el escenario más grande, y va a intentar que eso suceda aquí en Ciudad de México, pero yo estoy listo para este reto , subrayó.

El pasado martes, Lone’er Kavanagh, quien registró en la báscula 125 libras, salió de la lista de los 15 mejores clasificados de la UFC; tiene un récord profesional de 9-1.

De ahí la importancia de este combate para Kavanagh, que de vencer a Moreno, sexto de la UFC, podría volverlo a poner entre los más destacados del organismo. “Brendan ha estado aquí por tanto tiempo. Él es una leyenda, tengo el máximo respeto por él y por cada persona con la que peleo, pero para mí no importa quién esté enfrente, subiré ahí y lo golpearé porque la oportunidad que tengo es increíble y sé que puedo hacer esto”, aseveró Kavanagh.

En el frente a frente, el joven inglés aguantó firme el reto de miradas ante Brandon Moreno, quien se presentó con la bandera mexicana al hombro, en un tenso silencio que presagia un intenso combate para este sábado. EFE