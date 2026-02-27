Récord: la NFL fija en 301.2 millones de dólares el tope salarial para la campaña 2026

Esto representa un aumento de 22 millones de dólares respecto del año pasado y la primera vez que la liga supera los 300 millones de dólares en el límite salarial, algo que se implementó en la temporada de 1994 para que imperara el equilibrio financiero entre los equipos.

En aquella campaña del 94 el primer tope salarial se fijó en 34.60 millones de dólares, una década después la cantidad creció a 80.5 millones.

En el 2014 el límite se fijó en 133 millones de dólares, cantidad que para la temporada 2024 alcanzó los 255.4 millones; el año pasado se situó en 279.2.

También este viernes, la NFL estableció los valores que alcanzarán los contratos de sus elementos con etiquetas de 'jugador franquicia', una designación que permite a un equipo retener por un año más a un jugador que está próximo a convertirse en agente libre antes de ofrecerle un contrato a largo plazo por varios millones de dólares.

El puesto de 'quarterback' es el de mayor valor para la etiqueta de 'jugador franquicia' con un monto de 43.89 millones de dólares por un año.

En el siguiente escalón aparecen los receptores con esta designación que deberán percibir 27.29 millones de dólares por un año, cantidad a la que aspira George Pickens, ante la imposibilidad de los Dallas Cowboys de ofrecerle un acuerdo por varios años en este momento.

Entre los alas cerradas que estarán bajo esta modalidad aparece Kyle Pitts, de los Atlanta Falcons, que estarán obligados a pagarle 15.04 millones de dólares de acuerdo al tabulador.

Completan los montos por posición los 14.29 millones que corresponden a los corredores; 25.77 para los linieros ofensivos y 27.12 para los tackles defensivos; los alas defensivas recibirán un contrato por 24.43 millones de dólares.

Los apoyadores alcanzarán los 26.86; esquineros, 21.16; defensivos profundos, 20.14; y los pateadores con esta etiqueta recibirán 6.64 millones de dólares por un año.