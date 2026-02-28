Domen Prevc sigue ganando en la primera Copa del Mundo de saltos de esquí tras los Juegos

En la primera cita de la Copa del Mundo después de los Juegos Olímpicos, Prevc, líder de la general a falta de nueve eventos individuales y campeón del Mundial de vuelo este mismo 2026, no quería fallar.

El esloveno ganó la medalla de oro en Milán-Cortina tanto en trampolín largo individual como en la prueba por equipos mixtos. En cambio, fue sexto en trampolín normal. En esta prueba de vuelo no brilló demasiado en la ronda clasificatoria, en la que fue tercero a cinco puntos de Embacher, pero le dio la vuelta en el salto final.

El austriaco Stephan Embacher, que formaba parte del equipo que ganó el oro olímpico en la prueba por equipos de trampolín largo en Milán-Cortina, pero que contaba en su palmarés de Copa del Mundo con apenas un segundo puesto en noviembre de 2025, fue la gran sorpresa.

Terminó en primera posición tanto la ronda clasificatoria como el primer salto de la final, con 6,5 puntos de ventaja respecto a Prevc, aunque finalmente se tuvo que conformar con la segunda posición (431.9).

El tercer puesto fue para su joven compatriota Jonas Schuster (401.1), en el podio de la Copa del Mundo por primera vez en su vida, aunque a mucha distancia de los dos primeros.

La competición continuará este domingo 1 de marzo en Kulm con una nueva prueba de vuelo, antes de que se disputen el próximo fin de semana (6 y 7 de marzo) los primeros eventos de trampolín largo después de los Juegos Olímpicos.