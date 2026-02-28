Domingo 1 de marzo de 2026

. Además, previa del partido del lunes Real Madrid-Getafe y conferencia de prensa de Álvaro Arbeloa.

Redacción Deportes. El Arsenal del técnico español Mikel Arteta y el Chelsea cierran la vigésimoctava jornada de la Premier League con el duelo estelar, un choque en el que los 'gunners' tratarán de mantener los cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City, que el sábado venció a domicilio al Leeds y los 'blues' añadir un partido más sin perder en su lucha por acceder a los puestos Champions.

. Además se juegan los partidos Brighton-Nottingham Forest, Fulham-Tottenham y Manchester United-Crystal Palace.

Redacción Deportes. Los Mundiales de motociclismo de velocidad comienzan este domingo con las carreras del Gran premio de Tailandia, primera cita del certamen y que se disputa en el circuito de Buriram. Carreras de Moto3 a las 05.00 GMT, Moto2 a las 06.15 y MotoGP, tras la polémica victoria de Pedro Acosta en la esprint tras una penalización impuesta a Marc Márquez, a las 08.00.

Redacción Deportes. La 78 edición de la Kuurne-Bruselas-Kuurne, segunda prueba tras la Omloop del calendario del pavé de primavera, será un festival óptimo para los velocistas, que llegarán al circuito final con terreno favorable para decidir al esprint tras un recorrido de 194,9 km plagado de pequeñas cotas y tramos adoquinados.

Tokio. La capital de Japón acoge eeste domingo el Maratón de Tokio, una de las siete grandes pruebas del circuito World Marathon Majors, que reúne a decenas de miles de corredores de lite y aficionados en un recorrido urbano por las principales avenidas de la ciudad.

- IndyCar 2026. Primera carrera: Gran Premio de San Petersburgo (Florida, EEUU). Carrera (17.00).

- Premundial. América: Puerto Rico-Bahamas, Jamaica-Canadá, EEUU-México, Nicaragua-R. Dominicana.

- 78ª Kuurne-Bruselas-Kuurne. Kortrijk-Kuurne, sobre 194,9 km.

- 14ª Faun Drome Classic, en Étoile-sur-Rhone (Francia) sobre 189 km.

- Copa del Mundo. Supergigante femenino en Soldeu (Andorra) (9.15).

- Copa del Mundo. Supergigante masculino en Garmisch Partenkirchen (Alemania) (10.45).

- Copa del Mundo. Prueba de vuelo en Kulm (Austria) (12.30).

- LaLiga EA Sports. 26ª jornada (FOTO): Elche-Espanyol (13.00), Valencia-Osasuna (15.15), Betis-Sevilla (17.30) y Girona-Celta (20.00).

. Real Madrid: rueda de prensa de Álvaro Arbeloa (9.30) y entrenamiento (10.00, primer cuarto de hora abierto) (FOTO) (VÍDEO)

- Liga inglesa (jornada 28): Brighton-Forest (14:00); Fulham-Tottenham (14:00); Manchester United-Crystal Palace (14:00); Arsenal-Chelsea (16:30)

- Liga francesa (jornada 24): Marsella-Lyon (19:45)

- Liga italiana (jornada 27): Cremonese-Milán (11:30) y Roma-Juventus (19:45)

- MLS: Orlando City-Inter Miami (00.00 del lunes).

- México: Entrevista a Montserrat Hidalgo, oficial de sede de Guadalajara, que albergará cuatro partidos de la Copa Mundial de fútbol

- Crónica del Clásico que pondrá cara a cara a Nacional y Peñarol en un encuentro enmarcado en la cuarta fecha del Torneo Apertura uruguayo. (FOTO)

- Uruguayo. Comentario de la cuarta jornada del Torneo Apertura uruguayo, que se juega entre el jueves 26 de febrero y el domingo 1 de marzo.

- Honduras. Continúa la octava jornada del torneo Clausura de Honduras con los juegos Marathón-Olimpia, Motagua-Olancho y Platense-Real España.

- DP World Tour. Abierto de Sudáfrica, en el Stellenbosch (hasta 1).

- PGA Tour. Cognizant Classic, en Palm Beach Gardens, Florida (EEUU) (hasta 1).

- Gran Premio de Tailandia, 1ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito de Buriram. Moto3 a las 05.00, Moto2 a las 06.15 y MotoGP a las 08.00.

- Torneos ATP 500 de Acapulco y 250 de Santiago de Chile (FOTO).

- Torneos WTA 500 de Mérida (México) y 250 de Austin (EE.UU.)

