El brasileño Henrique Bravo gana la séptima etapa, Kretschy sigue líder

Bravo (Nova LIma, 19 años) se mostró poderoso en la subida al legendario Muro de Kigali, haciendo valer un ataque que le permitió llegar en solitario a la meta de la capital ruandesa con un tiempo de 3h.20.59 después de una intensa etapa disputada desde el principio.

Se trata de la primera victoria profesional en el casillero de un corredor que representa la esperanza y futuro del ciclismo brasileño, y la segunda para su equipo en la presente edición de la Vuelta a Ruanda.

Antes de llegar al escenario final que albergó la meta del pasado Mundial, la etapa estuvo marcada por la escapada de 3 hombres, 2 de ellos del Movistar Academy, Novák y Roger Pareta, quienes se descataron junto a Thompson (Lotto-Groupe Wanty).

Hubo colaboración entre los 3, pero el pelotón y los favoritos se movieron para evitar sorpresas. Thompson atacó antes del Muro de Kigali, pero los hombres de la general ya iban luchando a brazo partido.

En el último kilómetro, Henrique Bravo lanzó el ataque definitivo, logró una pequeña diferencia que resultó suficiente para vivir su día de gloria. A 9 segundos llegaron el belga Van Gils (Lotto), el eritreo Mulubhran (Selección Eritrea) y el español Hodei Muñoz (Soudal), junto al líder, el alemán Kretschy, quien defenderá el maillot amarillo en la última jornada.

Este domingo se disputa la octava y última etapa con salida y meta en Kigali y un recorrido ondulado en circuito de 99.5 km.