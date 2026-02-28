El deporte sigue de cerca los acontecimientos con la Finalissima en el horizonte

El duelo entre los campeones de Europa y de América está fijado para el estadio de Lusail, escenario de la final del Mundial que coronó a la Albiceleste de Leo Messi, el próximo 27 de marzo y la situación a dia de hoy abre enormes incógnitas dado que Catar ha sido víctima, como otros países de la zona de los misiles iraníes como aliados de Estados Unidos.

La Finalissima, en la que Argentina tratará de revalidar el título conseguido hace cuatro años en Londres ante Italia, era la primera gran referencia en el ámbito de selecciones del año, en el que la principal cita será el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, para el que está clasificada la selección de Irán, encuadrada en el grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

La FIFA y el resto de organismos futbolísticos, como es lógico, siguen atentamente la evolución de los acontecimientos. El máximo organismo mundial de momento no se ha manifestado al respecto pero es obvio que la preocupación es patente, aunque por ahora se prefiere apostar por la calma y la cautela.

Las ligas de la zona han quedado suspendidas. Israel, Irán, Catar y los demás países implicados han tenido que aplazar los partidos previstos a partir de hoy ante el estallido de la confrontación.

El torneo de baloncesto para jóvenes 'Next Generation', que se estaba disputando en Abu Dabi entre varios de los mejores equipos sub-18 de Europa, quedo suspendido definitivamente por parte de la Euroliga. Los componentes de los conjuntos, entre ellos el Real Madrid y el Valencia, están recluidos en el hotel a la espera de que se reabra el espacio aéreo para volver a sus respectivos países.

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) también pospuso este sábado los partidos restantes en Asia correspondientes a la segunda ventana de clasificación para el Mundial de Catar 2027, debido a la situación que afecta a Oriente Medio.

Cuatro partidos, Irán-Siria, Irak-Jordania, Líbano-India y Catar-Arabia Saudí, quedaron aplazados hasta nueva fecha, que estará enmarcada en el mes de junio, coincidiendo con las terceras ventanas de clasificación, según confirmó la FIBA.

"A la luz de los acontecimientos ocurridos hoy en la región, la FIBA ​​ha decidido posponer todos los partidos de los grupos C y D de los Clasificatorios Asiáticos de la Copa Mundial de Baloncesto FIBA ​​2027 que estaban programados para el lunes 2 de marzo", informó.