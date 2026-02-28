El equipo español de SailGP se sitúa en la primera posición de la prueba de Sídney

El barco australiano de Tom Slingsby fue el único capaz de hacer sombra al español con un par de victorias. Suya fue la primera carrera del día, en la que Los Gallos españoles estuvieron coqueteando en todo momento con el tercer puesto, aunque finalmente tuvieron que conformarse con un quinto, según informa el Spain SailGP en una nota de prensa.

España no pudo competir en la primera prueba de la temporada en Perth (Australia) por un accidente y en la segunda en Auckland (Nueva Zelanda) fue tercera en la final hace tres semanas.

Según el comunicado, la tripulación españoles dio "toda una lección magistral de navegación y lectura del campo de regatas: dos salidas para enmarcar y dos victorias consecutivas. Para el recuerdo, especialmente, el inicio de tercera manga de la jornada, en la que el equipo español se abrió paso en el cajón de presalida hasta alcanzar la primera posición, dejando atrás, uno a uno, a todos sus rivales".

Diego Botín, "driver" de Los Gallos Spain SailGP Team, señaló al término de las carreras que, a pesar del resultado, había sido “un día complicado, con poco viento y una flota comprimida que genera muchos desventes”. Por su parte, el wing trimmer Florian Trittel destacó que el equipo había estado muy “sólido, conectado con todo lo que hacía el F50 en el agua”, capaz de poner en práctica “todos los aprendizajes de Perth y Auckland”.