El italiano Fortunato establece un nuevo récord del mundo de los 5.000 marcha bajo techo

Fortunato, bronce en los 20 kilómetros marcha en los Europeos al aire libre disputados en 2024 en Roma, rebajó en 12.20 segundos la anterior plusmarca universal en posesión del ruso Mikhail Shchennikov con un tiempo de 18:07.08 minutos desde el año 1995.

Un registro que el marchador italiano, de 31 años, ya logró rebajar el pasado año en este mismo escenario del PalaCasali de Ancona tras firmar un crono de 17:55.65 que no fue homologado como nuevo récord del mundo por la Federación Internacional por un problema con la cualificación de los jueces.

Tal y como explicó posteriormente la World Athletics para dar validez a una nueva plusmarca la competición debe contar con "al menos" tres jueces de marcha de la Federación Internacional de la categoría oro o plata.

Mientras que la prueba en la que Francesco Fortunato batió el récord del mundo contaba con cinco jueces, uno de nivel plata, uno de nivel bronce y tres del panel nacional.

Un "formalismo" que pareció espolear al transalpino que este sábado rebajó en 1.17 segundos la marca lograda el pasado año, para sumar una nuevo título de campeón de Italia con un crono de 17:54.48 minutos.

"Después de la triste desgracia de 2025, cuando no me homologaron el récord por un formalismo relacionado con los jueces, pensaba que hoy me lo merecía. Estaba aquí para volver a intentarlo, consciente de que las condiciones no eran las mismas, debido a una fuerte gripe que sufrí en enero y que retrasó mi preparación. Pero no me rendí", señaló Fortunato tras la prueba.