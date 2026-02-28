Emma Aicher dinamita la lucha por el Globo de Cristal en supergigante al vencer en Andorra

La joven esquiadora, que esta temporada ya venció en el supergigante de la Copa del Mundo de Tarvisio (Italia), hizo un tiempo de 1'26"72, superando la espectacular bajada de Alice Robinson (Nueva Zelanda), que se quedó a 0"88, y a la suiza Corinne Suter, a 0"98.

En la lucha por la general, Emma Aicher subió cuatro posiciones para situarse tercera con 224 puntos. La alemana confirma su asombrosa polivalencia, ya que había pisado el podio en descenso, slalom y gigante durante esta temporada, y, ahora, se suma su tercer supergigante cortando la pista del Àliga, casi volando en los tramos llanos, alcanzando una velocidad de 114,56 quilómetros por hora.

La líder de la general, la italiana Sofia Goggia acabó sexta, a 1"32 de Emma Aicher. La de Bérgamo sigue primera en la general con 320 puntos, pero la lucha por el Globo de Cristal sigue bastante reñida ya que Alice Robinson, que finalizó segunda, a 0"88, sigue en segunda posición de la general con 300 puntos.

Quien ya se queda fuera del podio de la general de supergigante es la lesionada Lindsey Vonn, que fue superada por Emma Aicher, mientras que la que dio un paso para atrás en la lucha por el Globo de Cristal o sus opciones de podio fue la francesa Romane Miradoli, que se salió de la pista bajando una posición en la general hasta el quinto lugar con 181 puntos.

El supergigante se tuvo que detener por una fuerte caída de la austríaca Ricarda Haaser, que está a la espera de las pruebas médicas para conocer el alcance de su lesión de rodilla.

La doble campeona olímpica, la italiana Federica Brignone, se quedó bien lejos en una bajada donde cometió bastantes errores y se posicionó a 2"17 de Emma Aicher y en decimoquinta posición. La de Milán volvió a competir en su segunda prueba de Copa del Mundo después de su grave lesión.

El domingo se disputa un nuevo supergigante para cerrar el retorno de la Copa del Mundo al Principado. Uno de estos supergigantes pertenece al que se anulo en Zauchensee (Austria).