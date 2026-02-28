Golf: Casey Jarvis conquista el liderato en Sudáfrica

Francisco Laporta, que era líder en solitario antes del tercer día de torneo, tuvo un juego discreto, terminando con una tarjeta que igualó el par (70 golpes este sábado).

En cambio, Jarvis fue uno de los mejores del día, con seis golpes por debajo del par, para subir nueve posiciones en la clasificación, directo al liderato.

En segundo lugar, empatado a golpes con Laporta, terminó la jornada el también sudafricano Hennie Du Plessis (200 golpes en total) , después de un día con altos y bajos, con cinco “birdies” y dos “bogeys”, que le sirvió no obstante para mejorar en la tabla clasificatoria.

El Abierto de Sudáfrica, que este año cumple su 115ª edición, es uno de los torneos nacionales más antiguos del mundo. Por su solera, tiene como premio extra que el campeón obtiene plaza para jugar la próxima edición del Masters de Augusta, previsto del 9 al 12 de abril.

También reparte tres billetes para el Abierto Británico de este año a los tres mejores clasificados que no tengan ya plaza asegurada. EFE