Karalis, segundo mejor pertiguista de todos los tiempos tras saltar 6,17 metros

Altura que sitúa a Karalis, vigente subcampeón del mundo tanto al aire libre como bajo techo, tan sólo por detrás del sueco Armand Duplantis, que lidera la clasificación con los 6,30 metros que estableció en septiembre de 2025 como nuevo récord del mundo.

El saltador griego, que arrancó la jornada con una mejor marca personal de 6,08 metros, mejoró en 9 centímetros su propio récord de Grecia tras superar a la segunda los 6,17.

Un salto que permitió a 'Manolo', bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París, superar a toda una leyenda de la pértiga como el ucraniano Sergey Bubka, que batió en trece ocasiones el récord del mundo, la última en 1994 en la localidad italiana de Sestriere con un salto de 6,14.

Karalis, de 26 años, superó igualmente al francés Renaud Lavillenie, que mejoró, veinte años después, la plusmarca de Bubka tras rebasar en febrero de 2014 los 6,16 en la ciudad ucraniana de Donetsk.

Un récord del mundo que el sueco Armand Duplantis dejó obsoleto seis años más tarde, en febrero de 2020, tras saltar 6,20 metros en Torun (Polonia).

El primero de los trece nuevos topes universales fijados por el pertiguista escandinavo, que situó el actual récord del mundo en 6,30 metros en la final de los Mundiales disputados el pasado año en Tokio.

Una plusmarca universal que el griego Emmanouil Karalis se atrevió, incluso, a amenazar este sábado, tras situar el listón en 6,31 metros, si bien el pertiguista heleno falló en sus dos intentos.

Karalis tendrá la oportunidad de retar directamente a Duplantis en la reunión del próximo 12 de marzo en Uppsala (Suecia), donde tienen confirmada su presencia tanto el sueco como el griego, así como en los Mundiales bajo techo que se disputarán del 20 al 22 de marzo en la ciudad polaca de Torun.