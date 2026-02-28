Los esprinters acuden a la fiesta de la Kuurne Bruselas

Será un duelo muy abierto entre los mejores esprinters del pelotón mundial, con Jonathan Milan (Lidl Trek), Paul Magnier (Soudal), Brennan (Visma), De Lie (Lotto), el eritreo Biniam Girmay (NSN) y el colombiano Sebastiàn Molano (UAE) entre los grandes favoritos. Entre ellos decidirán quién sucede en el palmarés al neerlandés Jasper Philipsen, el último vencedor de la prueba en 2025.

Movistar jugará sus bazas al esprint con el venezolano Orluis Aular, que contará con el apoyo de Iván García Cortina, Roger Adriá, Jon Barrenetxea, Carlos Canal, Filip Maciejuk y Manlio Moro.

También entrará en liza el Burgos Burpellet BH, que tratará de buscar el protagonismo en la habitual escapada.

La Kuurne-Bruselas-Kuurne consta 194,9 kilómetros, empieza en Kortrijk y termina en la vecina localidad que le da nombre. Las 13 ascensiones están lejos del tramo final de carrera, que incluye el Kruisberg (km 119), la Côte de Trieu (km 127) y el Kluisberg (km 135), siendo ésta última la más relevantes antes de meta.

En el circuito final se explicarán los esprinters, que controlarán con sus equipos la carrera para jugar sus opciones.