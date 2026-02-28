Marco Odermatt renace en el descenso de la Copa del Mundo en Garmisch Partenkirchen

A pesar de ser el primer evento de la competición disputado después de los Juegos, no faltaron muchos de los favoritos para la clasificación general. Sin embargo, no todos rindieron al mismo nivel que en Milán-Cortina. El también suizo Franjo von Allmen, oro olímpico en descenso, fue sexto (1:49.04), a 1.47 segundos de Odermatt.

Odermatt, que lidera la tabla de Copa del Mundo tanto en descenso como en la suma de todas las disciplinas, se quedó fuera del podio en descenso en las Olimpiadas, aunque sí consiguió medalla en eslalon gigante, combinada por equipos (ambas plata) y supergigante (bronce).

El suizo, cuatro veces campeón de la general de la Copa del Mundo de esquí alpino, completó un descenso impecable en Alemania para resarcirse de sus últimos resultados en la modalidad. Fue regular en todos los sectores y el mejor en el tramo final.

A cuatro centésimas de segundo de Odermatt terminó el descenso Alexis Monney (1:47.61), bronce en el Mundial de 2025 en esta prueba. El tercer clasificado fue el también suizo Stefan Rogentin (1:48.55), a menos de un segundo del líder.

El evento de Garmisch Partenkirchen (Alemania) es el antepenúltimo descenso de la Copa del Mundo, antes de los de Courchevel (Francia) y Kvitfjell (Noruega). Odermatt ya se había impuesto en esta modalidad en tres de los seis descensos anteriores.

La competición en la estación de esquí alemana seguirá este domingo 1 de marzo con el evento del supergigante.