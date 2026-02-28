Mexicanos Celaya y Olvera, plata en la final saltos sincronizados de 3 metros

Un resultado que pareció que podría ser distinto cuando después de la cuarta ronda de saltos Celaya y Olvera, plata en los Juegos Olímpicos de París, se situaron a menos de diez puntos -9,33- de la pareja china, aprovechando un mínimo error de ejecución de los orientales.

Fallo que pareció espolear a Wang y Zheng, los vigentes campeones del mundo, que rozaron la perfección en sus dos últimas tentativas, donde presentaron los saltos más difíciles de toda su serie.

Si en el su quinto salto, un cuádruple y medio hacia adelante en posición encogida, la dupla china se disparó hasta los 88,92 puntos, en el sexto y último Zongyuan Wang y Jiuyuan Zheng se acercaron a la centena -98,28- con un sensacional doble mortal y medio hacia adelante con tres tirabuzones.

Los mismos saltos que ejecutaron Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera que tuvieron que 'conformarse' con 84,36 puntos en su quinta tentativa y con 92,43 en su sexto y último tanto para contabilizar un total de 441,63 unidades.

Casi veinte menos que los chinos Wang y Zheng, que con una puntuación de 461,37 se auparon al primer escalón de un podio, que completó la pareja británica integrada por Anthony Harding y Jack Laugher, que se colgaron la medalla de bronce con 393,66 unidades.

Resultados que permitieron al mexicano Osmar Olvera, ganador de una plata y un bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París, sumar su segunda plata en Montreal, primera etapa de la Copa del Mundo de Saltos.

Olvera arrancó unas horas antes su cosecha de medallas en la ciudad canadiense como integrante del conjunto mexicano, formado por Gabriela Agúndez, Aranza Vázquez y Randal Willars, que concluyó segundo en la final por equipos por detrás, como no, de China.

Un botín que el clavadista mexicano, de 21 años, tratará de ampliar este domingo en la final de trampolín de 3 metros, una prueba en la que Osmar Olvera logró acabar el pasado verano con la 'tiranía' china tras colgarse la medalla de oro en los Mundiales de Singapur.