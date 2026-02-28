Pacheco dice que parada de Mundial de Saltos en México está en "etapa de reprogramación"

“El evento deja de estar cancelado y entra en etapa de reprogramación; se confirmará la nueva fecha próximamente”, escribió el también medallista olímpico en una publicación en redes sociales, en la que reconoció el respaldo y la coordinación con World Aquatics, la Conade y autoridades mexicanas.

Pacheco agradeció el acompañamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code) Jalisco y el Comité Olímpico Mexicano (COM), y sostuvo que mantendrán “el compromiso de apoyar al deporte”.

La World Aquatics anunció el 26 de febrero que retiraba del calendario la competencia prevista del 5 al 8 de marzo en Zapopan, Jalisco, tras evaluar los riesgos de seguridad por los hechos violentos registrados el domingo 22 tras el operativo militar contra el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que derivó en la muerte de su líder, Rubén Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho'.

No obstante, en su sitio oficial la World Aquatics aún indica: “se proporcionará más adelante información sobre el evento de saltos en México”.

Este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su Gobierno trabajaba con autoridades deportivas internacionales y con instancias diplomáticas para recuperar la sede, y señaló que la Conade y la Cancillería mantenían contactos con organismos deportivos para intentar revertir la determinación.

Sheinbaum atribuyó las preocupaciones a federaciones deportivas nacionales y dijo que su administración seguía “trabajando” para que México recuperara la competencia.

En una publicación previa en X, Pacheco dijo que, ante el anuncio de World Aquatics, la Conade mantenía negociaciones para que el evento se realizara en Jalisco y, en paralelo, exploraba alternativas en Ciudad de México, Veracruz y Yucatán, con el objetivo de que los clavadistas mexicanos pudieran competir en casa.

La parada en Zapopan forma parte del circuito de Copa del Mundo y es clasificatoria para la Súper Final prevista en Pekín del 1 al 3 de mayo, por lo que su cancelación implica que la clasificación se definiría con base en los resultados de la etapa de Montreal.

La suspensión se dio en medio de cuestionamientos internacionales sobre la seguridad en México por los disturbios registrados en Jalisco, donde se reportaron incendios de vehículos, bloqueos y ataques a instalaciones tras el operativo federal contra el CJNG en el que murió “El Mencho”.